快訊

艾未未「炸彈簡史」：倫敦戰爭博物館的戰慄藝術展

獨／好友爆羅霈穎對酒精過敏 曾因誤喝送醫院急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畫紅線路段違停警稱無法取締？ 里長嘆：紅線畫假的？

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市阿里山林鐵嘉義段，國華街到文化路段鐵路旁人行步道，步道2側都畫紅線，部分機車族圖方便任意停車，影響行人，加上部分機車車速過快、發生多起車禍，地方建議取締、拖吊，設路障禁機車進入，但交通隊指「非市有道路」、無法拖吊開罰，里長嘆「紅線畫假的？」

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，該路段當初劃設紅線等交通標線，即是依照嘉義市區道路管理自治條例設置，用路人若違規，相關單位應該可立即處置，若需林鐵文資處配合程序，會全力配合，呼籲用路人勿違規。

「紅線亂停車無人要管？」嘉義市國華里長葉勝利指出，該路段已發生多起事故，附近住戶出入都受影響、多次反映，他也曾向警局交通隊申請拖吊、開罰單、設路障，但交通隊說明，該步道雖然有畫紅線，但非嘉義市管理道路，須由管理單位優先處置。

葉勝利說，該步道產權為「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，他多次反映、建議都未處理，盼公部門盡快協調處理。

周恆凱表示，該人行步道是嘉義市政府96年「嘉義市阿里山林業文化藝術聚落計畫工程」所設置，並由市府劃設禁止停車紅色標線。

林鐵文資處已於109年6月8號，函復嘉義市政府警察局、嘉義市政府，建議由嘉義市政府依照權責辦理交通標誌、標線、號誌設置及維護；後續將請嘉義市政府警察局，依違反道路交通處罰條例處理違規行為。

嘉義市交通隊表示，之前到該處取締曾遇到林管處工作人員，質疑自有土地為何不能停車？管理單位若同意納入市區道路，市府同意接管後，即依相關規定取締違停。

嘉義市阿里山林鐵嘉義段，國華街到文化路段鐵路旁人行步道，步道2側都畫紅線，部分機車族圖方便任意停車，地方要求依法管理、取締。記者卜敏正／攝影
嘉義市阿里山林鐵嘉義段，國華街到文化路段鐵路旁人行步道，步道2側都畫紅線，部分機車族圖方便任意停車，地方要求依法管理、取締。記者卜敏正／攝影
嘉義市阿里山林鐵嘉義段，國華街到文化路段鐵路旁人行步道，步道2側都畫紅線，部分機車族圖方便任意停車，地方要求依法管理、取締。記者卜敏正／攝影
嘉義市阿里山林鐵嘉義段，國華街到文化路段鐵路旁人行步道，步道2側都畫紅線，部分機車族圖方便任意停車，地方要求依法管理、取締。記者卜敏正／攝影

延伸閱讀

來嘉義市參訪 林智堅：黃敏惠是值得學習的政治前輩

環狀線中原溝人行步道動土 完工後走5分鐘就到捷運站

母乳是寶寶最天然的食物 嘉義市再增12間優良哺乳室

違停賓士害騎士摔車遭公車輾死？ 公車司機遭移送法辦

相關新聞

畫紅線路段違停警稱無法取締？ 里長嘆：紅線畫假的？

嘉義市阿里山林鐵嘉義段，國華街到文化路段鐵路旁人行步道，步道2側都畫紅線，部分機車族圖方便任意停車，影響行人，加上部分機...

19歲女子疑投海尋短成無名屍 3年後農曆生日媽媽找回她

3年前在龜山島被人發現的無名女屍，經基隆警方比對資料，研判是住台中的19歲陳姓女子後。陳母說，接到基隆警一分局組長許耀彬...

98歲老婦人市區散步暈倒撞傷 苗警助返家

苗栗市南苗市場攤商昨天清晨5點多，發現98歲鄭姓老婦人倒臥在路邊，且頭部還有受傷血跡，警方據報到場處理，查出老婦人外出散...

回響／視障師與導盲犬 找到家

重度視障者呂冠霖今年考上台中市福科國中專任輔導老師，但和導盲犬YUMA的租屋問題數度踢到鐵板。他的奮鬥故事經本報報導後，...

貪汙判16年定讞 警官跳河獲救

高雄市警局前二線三星警務正林振宏涉向賭博電玩業者收賄，上月廿七日被判十六年徒刑定讞，原被通知昨天下午報到發監，他卻跳入愛...

殉職警員／從小想當警察 義助小姊妹度難關

新北市樹林派出所廿一歲警員楊庭豪二日凌晨值勤殉職，他生前志願就是當警察助人，當警察後，負責社福相關職務，對工作熱忱並認真...

21歲警執勤遭撞死 器捐救10人

新北市樹林分局樹林派出所廿一歲員警楊庭豪日前執勤時，遭無照十七歲張姓少年騎車撞飛，雖搶救恢復生命跡象，但腦幹完全失去功能...

高雄港區凌晨強風暴雨 兩貨輪鳴笛示警斷纜擦撞

「哇！哇！碰到了啦！」中鋼運通公司船隊所屬成長輪，今天凌晨4點多停靠在高雄港61、62號碼頭間的浮桶，因為強風暴雨，其中...

高港中鋼成長輪斷纜漂浮撞到萬海啟春輪 船上人員平安

台灣港務公司高雄港務分公司港務處長孫暐炫表示，中鋼公司停在高雄港61號、62號浮筒的9萬1000噸成長輪今天清晨4點多斷...

南投男子暗夜獨行道路中線 遭小貨車撞飛10米亡

南投縣埔里鎮今凌晨發生一起死亡車禍。仁愛鄉邱姓男子不知何故深夜獨行在台21線埔里往魚池方向中線車道，任姓女子駕駛小貨車行...

21歲警遭無照撞飛器捐 侯友宜致歉：國家沒有照顧好他

新北市樹林派出所21歲員警楊庭豪2日凌晨在執勤中騎警用機車，遭無照騎士撞飛重傷，經過搶救仍被判腦死，今下午拔管、器捐。新...

台中太平床墊工廠火警 電梯維修工人受燒燙傷送醫

台中市太平區光德路一家製作床墊工廠下午3時許突然起火並冒出黑煙，現場為3樓建築物，並存放有甲苯，消防局據報已出動消防車2...

熱門新聞

蘇震清、廖國棟、陳超明3立委收押 徐永明80萬交保

被查涉貪綠委都稱爭議款是借來的 孫大千：有朋友真好

獨／50歲台中警「爆肝」驟逝 身後留4歲女兒同事惋惜

影／21歲警遭撞腦死拔管器捐 母哭喊兒名：你是最棒的

徐永明交保時力兩樣情！5決策委員打氣 黃捷喊開鍘

蘇震清收押 洪恒珠爆：幕後是很有力量組織在操作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。