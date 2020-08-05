畫紅線路段違停警稱無法取締？ 里長嘆：紅線畫假的？

嘉義市阿里山林鐵嘉義段，國華街到文化路段鐵路旁人行步道，步道2側都畫紅線，部分機車族圖方便任意停車，影響行人，加上部分機車車速過快、發生多起車禍，地方建議取締、拖吊，設路障禁機車進入，但交通隊指「非市有道路」、無法拖吊開罰，里長嘆「紅線畫假的？」

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，該路段當初劃設紅線等交通標線，即是依照嘉義市區道路管理自治條例設置，用路人若違規，相關單位應該可立即處置，若需林鐵文資處配合程序，會全力配合，呼籲用路人勿違規。

「紅線亂停車無人要管？」嘉義市國華里長葉勝利指出，該路段已發生多起事故，附近住戶出入都受影響、多次反映，他也曾向警局交通隊申請拖吊、開罰單、設路障，但交通隊說明，該步道雖然有畫紅線，但非嘉義市管理道路，須由管理單位優先處置。

葉勝利說，該步道產權為「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，他多次反映、建議都未處理，盼公部門盡快協調處理。

周恆凱表示，該人行步道是嘉義市政府96年「嘉義市阿里山林業文化藝術聚落計畫工程」所設置，並由市府劃設禁止停車紅色標線。

林鐵文資處已於109年6月8號，函復嘉義市政府警察局、嘉義市政府，建議由嘉義市政府依照權責辦理交通標誌、標線、號誌設置及維護；後續將請嘉義市政府警察局，依違反道路交通處罰條例處理違規行為。