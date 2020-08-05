聽新聞
test
0:00 / 0:00
畫紅線路段違停警稱無法取締？ 里長嘆：紅線畫假的？
嘉義市阿里山林鐵嘉義段，國華街到文化路段鐵路旁人行步道，步道2側都畫紅線，部分機車族圖方便任意停車，影響行人，加上部分機車車速過快、發生多起車禍，地方建議取締、拖吊，設路障禁機車進入，但交通隊指「非市有道路」、無法拖吊開罰，里長嘆「紅線畫假的？」
阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，該路段當初劃設紅線等交通標線，即是依照嘉義市區道路管理自治條例設置，用路人若違規，相關單位應該可立即處置，若需林鐵文資處配合程序，會全力配合，呼籲用路人勿違規。
「紅線亂停車無人要管？」嘉義市國華里長葉勝利指出，該路段已發生多起事故，附近住戶出入都受影響、多次反映，他也曾向警局交通隊申請拖吊、開罰單、設路障，但交通隊說明，該步道雖然有畫紅線，但非嘉義市管理道路，須由管理單位優先處置。
葉勝利說，該步道產權為「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，他多次反映、建議都未處理，盼公部門盡快協調處理。
周恆凱表示，該人行步道是嘉義市政府96年「嘉義市阿里山林業文化藝術聚落計畫工程」所設置，並由市府劃設禁止停車紅色標線。
林鐵文資處已於109年6月8號，函復嘉義市政府警察局、嘉義市政府，建議由嘉義市政府依照權責辦理交通標誌、標線、號誌設置及維護；後續將請嘉義市政府警察局，依違反道路交通處罰條例處理違規行為。
嘉義市交通隊表示，之前到該處取締曾遇到林管處工作人員，質疑自有土地為何不能停車？管理單位若同意納入市區道路，市府同意接管後，即依相關規定取締違停。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言