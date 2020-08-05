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19歲女子疑投海尋短成無名屍 3年後農曆生日媽媽找回她

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

3年前在龜山島被人發現的無名女屍，經基隆警方比對資料，研判是住台中的19歲陳姓女子後。陳母說，接到基隆警一分局組長許耀彬電話時在開車，平常是不接的，但當天好像有一股力量叫她接，而那當天正好是女兒的農曆生日，相信「女兒想回家了」，並謝謝警方幫忙，彌補家人心中最大的遺憾。

海巡署蘇澳隊2017年6月21日受理一件無名女屍案，發現地點是宜蘭縣龜山島南方1.2海浬海域，女屍因長期浸泡海水，五官無法辨識，也無法採集指紋比對，身上也無證件、飾物及可識別之物，辦理公告協尋，3年來資料一直掛在警政署無名屍系統。大體經宜蘭縣立殯葬所火化後，以「無名氏之靈骨」奉厝頭城鎮第5公墓無主墓區。

許耀彬比對無名屍體型、陳屍區域及洋流等資料，交叉分析比對上百筆資料，今年6月間查出3年前通報失蹤的陳女特徵相近，重啟調查，聯絡陳母查詢案情。

陳母跟許說，女兒失蹤當天，女兒的男友打電話給她，說女兒心情低落想跳海尋短後，馬上趕到女兒常去散心的台中火力發電廠附近尋找，但只看到女兒的機車，報案求助。海巡、消防等救難人員連續搜尋7天都沒有找到人。

陳母說，有救難人員認為找不到落海跡象，也許女兒已打消尋短念頭躲起來了，因為有這個信念，她撐了3年仍認為女兒還平安，只是不想回家，有時間就四處找尋女兒，求神問卜，期盼有一天女兒回到身邊。

許耀彬說，第一次打電話給陳母時，電話響了但沒接聽，耐心等了約40秒，陳母才接電話。得知用意，陳母說，她開車從不接電話，但那天好像有一股力量叫她接，並對他說「陳組長，你知道嗎？今天是我女兒農曆生日」，他聽到後全身起雞皮疙瘩。

陳母今年6月29日從台中北上基隆，看到許耀彬說明無名屍公告協尋資料，當場流淚，認為應該就是她的女兒沒錯，因為女兒的內衣品牌跟她一樣，死者穿著的牛仔褲，女兒也有一件。

為求慎重，警方採集陳母唾液檢體送法務部法醫研究所，與無名屍做DNA親緣關係比對，結果吻合，確認在龜山島海域發現的無名屍為陳女。

基隆警方報請宜蘭地檢署原相驗股檢察官，調卷並依法醫研究所的親緣鑑定書，開具陳女相驗屍體證明書，昨天將無名屍正名為陳女姓名，由家屬持證明書到宜蘭縣立殯葬所領回骨灰罈。

陳女家人辦好手續，等待領取骨灰罈時淚流滿面，再三向許耀彬鞠躬致謝，表示雖然是不好的結局，但總算讓離家3年的女兒有名有姓，不再是無主孤魂，並可以落葉歸根回家，家屬也了卻一件心事，不用再掛念擔心。

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基隆警方比對資料查出3年前在龜山島海域尋獲的無名屍，是住台中的19歲陳姓女子，通知家人指認並比對DNA確認後，領回骨灰罈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方比對資料查出3年前在龜山島海域尋獲的無名屍，是住台中的19歲陳姓女子，通知家人指認並比對DNA確認後，領回骨灰罈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方比對資料查出3年前在龜山島海域尋獲的無名屍，是住台中的19歲陳姓女子，通知家人指認並比對DNA確認後，領回骨灰罈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方比對資料查出3年前在龜山島海域尋獲的無名屍，是住台中的19歲陳姓女子，通知家人指認並比對DNA確認後，領回骨灰罈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方比對資料查出3年前在龜山島海域尋獲的無名屍，是住台中的19歲陳姓女子，通知家人指認並比對DNA確認後，領回骨灰罈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方比對資料查出3年前在龜山島海域尋獲的無名屍，是住台中的19歲陳姓女子，通知家人指認並比對DNA確認後，領回骨灰罈。記者邱瑞杰／翻攝

龜山島

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