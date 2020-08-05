98歲老婦人市區散步暈倒撞傷 苗警助返家

苗栗市南苗市場攤商昨天清晨5點多，發現98歲鄭姓老婦人倒臥在路邊，且頭部還有受傷血跡，警方據報到場處理，查出老婦人外出散步，走了3、4公里，體力不支昏倒頭部撞傷，還好傷勢無大礙，她記不起住家地址，警方查明後，將她護送平安回家。

苗栗警察分局昨天清晨5點多接獲報案，南苗派出所巡邏警員徐千田、張弼閎趕到南苗市場，鄭姓老婦人臉色蒼白、頭部左側受傷流血，通報救護人員到場，檢傷無大礙，不需送醫治療，鄭婦無法清楚說出住家地址，先帶回南苗派出所，提供水及麵包。

鄭婦指稱一早從家中外出散步，越走越遠，沿路走到市場後因體力不支暈倒，頭部因此撞擊到路面流血，警方以警政查詢系統，查出她的住家資料，護送她安全返家，家人對警方幫忙頻頻致謝。 。