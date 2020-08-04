高雄港區凌晨強風暴雨 兩貨輪鳴笛示警斷纜擦撞
「哇！哇！碰到了啦！」中鋼運通公司船隊所屬成長輪，今天凌晨4點多停靠在高雄港61、62號碼頭間的浮桶，因為強風暴雨，其中一根纜繩斷裂，船尾慢慢漂移，擦撞到停在港邊的萬海啟春輪。還好兩船擦撞並不嚴重，又是天災，雙方已達成協議以海事法處理。
中鋼運通公司指出，成長輪停靠在浮筒區，船尾有5條纜繩繫住，但是因為受到天候影響，凌晨突然強風暴雨，其中1條纜繩斷裂，船方緊急通知港勤公司派拖船來頂住，但已來不及，被強風吹襲，船尾仍緩慢漂移，然後輕擦撞到停在岸邊的啟春輪。
這一幕也被在港邊的工作人員看到，很驚訝為什麼兩艘船愈靠愈近、愈靠愈近，兩艘船一直大聲鳴笛示警，氣氛緊張，結果仍撞在一起，大家都嚇了一跳。正在作業的吊臂也被擦撞到。
中鋼運通表示，因為是天災，兩艘輪船也都有保險，還好只是輕輕擦撞，船體沒有受損，也沒有人員受傷，雙方已達成協議。
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