高港中鋼成長輪斷纜漂浮撞到萬海啟春輪 船上人員平安

台灣港務公司高雄港務分公司港務處長孫暐炫表示，中鋼公司停在高雄港61號、62號浮筒的9萬1000噸成長輪今天清晨4點多斷纜，漂浮約300公尺，撞到停在高雄港63號碼頭的1萬3000噸萬海啟春輪，啟春輪船身被撞出一些凹陷，貨櫃起動機也受損，所幸兩艘船上的人員多平安。

孫暐炫表示，成長輪有一條纜繩可能沒有綁好，今天清晨風雨時斷開，船身漂浮，導致另4條纜繩也斷開，船即無動力漂浮，船上人員立即通報監控中心，港區拖船獲報立即出動，但拖船趕到成長輪旁時，成長輪已碰撞到停在63號碼頭的啟春輪，拖船即逐步把成長輪推開，至早上5、6時把成長輪推回原來浮筒的位置，把纜繩綁好。

孫暐炫說，初步檢視啟春輪，被撞處有些凹陷，貨櫃起動機也有些損傷，兩船上的人員多平安，至於賠償問題，由成長輪和啟春輪去談判協調。