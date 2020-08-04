刑事局推詐騙防衛隊桌遊 助長者防詐

刑事局今天指出，近3年詐騙被害人數逐年降低，但60歲以上族群卻反增，為加強防制銀髮長者遭詐騙，8月起整合全國警力和民力宣導，透過單月百場的各地社區防詐桌遊活動齊防詐。

刑事局今天偕新北市警察局板橋分局於新北市板橋區重慶里辦公處舉辦別開生面的防詐桌遊活動，由警察扮演詐騙被害人，在遊戲過程中呈現詐騙話術和被害者外觀徵候，現場20多名銀髮里民則分別扮演警察、銀行員和被害人親友，齊力阻止被害人上當匯款，創新宣導方式開拓警民視角。

桌遊活動中，長者們均笑稱要力勸被害人回頭真的很費力，並直呼詐騙集團洗腦功力很可怕，紛紛都認真牢記防詐知識以免真的被騙，宣導效益顯著。

刑事局說，「詐騙防衛隊」桌遊是由國泰金控與台大智齡聯盟團隊合作開發，玩法輕鬆簡單，老少咸宜，同時融入真實詐騙情節，讓長者透過遊戲牢記防詐知識，7月已先在台北市、宜蘭縣、彰化縣試辦多場活動。

雖然近3年詐騙被害人數逐年降低，刑事局指出，60歲以上族群的被騙人數卻有增加趨勢，為加強防制銀髮長者遭詐騙案件發生，8月起全面整合各縣市警察局及民間志工宣導能量，擴展、深入各地社區推動防詐桌遊活動，初估每月舉辦場次達上百場，要幫長者活化腦力和遠離詐騙保老本。