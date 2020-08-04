南投男子暗夜獨行道路中線 遭小貨車撞飛10米亡

任姓女子的車輛左前車頭凹陷、擋風玻璃嚴重碎裂。圖／讀者提供 南投縣埔里鎮今凌晨發生一起死亡車禍。仁愛鄉邱姓男子不知何故深夜獨行在台21線埔里往魚池方向中線車道，任姓女子駕駛小貨車行經該路段時，疑因夜間視線不良又位於彎道，閃避不及直接撞上邱，人噴飛10多米，送醫急救仍不治。

警方調查，肇事的51歲任姓女子平時在竹山擺攤賣農特產，今凌晨駕駛小貨車要返回埔里鎮桃米里住處，行經台21線50.5K附近時，突然發現中線車道上有人影，當下雖緊急煞車，且將車頭向外側車道偏移，閃避不及將人撞飛10多公尺。

埔里消防分隊獲報到場後，肇事車輛左前車頭凹陷、擋風玻璃碎裂，傷者滿身是血，頭部受到重創，全身多處骨折，且失去生命跡象；急救後一度恢復心跳，但今凌晨3時許仍因傷勢過重，最後仍宣告不治。

而因死者身上沒有證件，身分一度不明，之後透過手機SIM卡找人，才確認是家住仁愛鄉霧社的42歲邱姓男子，並通知其家屬指認；但邱男為何獨自一人外出，且行走在中線車道，家人也不清楚。

警方今上午再次勘驗肇事現場，確認現場有因緊急煞車所留下的長長胎痕，且因雙方酒測值均為0，無酒駕狀況，詳細肇因仍待調查釐清。