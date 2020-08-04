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21歲警遭無照撞飛器捐 侯友宜致歉：國家沒有照顧好他

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市長侯友宜表達對21歲員警楊庭豪的歉意，「國家沒有照顧好他」。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜表達對21歲員警楊庭豪的歉意，「國家沒有照顧好他」。記者魏翊庭／攝影
新北市樹林派出所21歲員警楊庭豪2日凌晨在執勤中騎警用機車，遭無照騎士撞飛重傷，經過搶救仍被判腦死，今下午拔管、器捐。新北市長侯友宜表示，一直覺得對楊爸媽有非常多歉意，國家沒有照顧好楊庭豪，楊努力卻英勇殉職，最後還器捐，令他感到敬佩。

侯友宜表示，這事令他非常心痛、難過，21歲年輕員警在執勤時，被無照騎士橫衝一撞瞬間倒地，造成顱內大量出血，昏迷指數一直是三，到最後也很難有奇蹟的出現。

侯友宜表示，謝謝家屬非常理性，在哀痛之餘，仍願意把孩子光榮殉職後的大愛遺留人間，捐出器官，「庭豪，好走」。

【中央社／新北4日電】

21歲警員楊庭豪日前執勤遭撞腦死，今天器捐遺愛人間，新北市長侯友宜表示心痛難過，並肯定楊庭豪是「英勇殉職」。他說，身為警察最後心力奉獻給社會，「庭豪好走」。

警界出身的侯友宜今天接受媒體聯訪，他對年輕警員楊庭豪殉職器捐指出，「這是令我心痛難過的事」。

他表示，楊庭豪只有21歲，來新北不到10個月，就被無照者騎機車撞倒造成顱內出血，經醫院搶救仍難有奇蹟出現，楊庭豪父母哀慟之餘仍決定把孩子光榮殉職後再發揮大愛器捐給所有需求者 ，這令他感到敬佩。

他指出，他對楊庭豪的爸爸、媽媽非常歉意，這麼年輕的警察同仁，國家沒有照顧好；在英勇殉職後，又能夠發揮這樣一個大愛，更令他感到敬佩；謝謝楊庭豪在人生最後仍遺愛人間，身為警察過程的最後心力，一點一滴都奉獻給社會，「庭豪好走」。

侯友宜也透過臉書（Facebook）表示，楊庭豪的父母決定讓孩子不再痛苦，忍痛捐出楊庭豪的器官遺愛人間，是多麼椎心刺骨的決定。

侯友宜說，楊庭豪才到任10個月，21歲的年輕生命，比他的孩子年紀都還小，面對不幸，令人傷心與不捨。也對楊庭豪父母有著無限的歉意，「真的對不起，孩子交給國家，我們卻沒有把庭豪照顧好」。

新北市警員楊庭豪2日執勤遭無照者騎機車撞成重傷送醫急救，但因腦幹功能沒有反應，在家屬萬般不捨下，3日決定替楊庭豪簽署器官捐贈同意書。

亞東醫院在3日晚間完成2次腦死判定及今天上午經檢察官與法醫確認等程序後，進行器捐手術，摘除心臟、肺臟、肝臟、腎臟、胰臟、眼角膜、血管、瓣膜等器官與組織，預估有10個家庭受惠。

侯友宜 器官

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