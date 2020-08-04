年輕警楊庭豪執勤遭撞遺愛人間 最後出勤畫面曝光

新北市樹林派出所21歲員警楊庭豪2日凌晨在執勤中騎警用機車，遭無照騎士撞飛重傷，經過搶救仍被判腦死，今下午拔管、器捐，遺愛人間。稍早樹林警分局公布楊員最後出勤身影，不免令人嘆息。

從影片可以看出，楊員2日凌晨0點11分左右，匆匆拿著安全帽，就和另外兩名員警踏出派出所，準備支援打架事件，不幸在執勤途中遭撞上。