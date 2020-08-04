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影／台電工人摔落5公尺骨折 消防人員搶救送醫
台電一名郭姓工人今天上午在宜蘭縣蘇澳鎮新澳隧道北口前200公尺處山區施工時，不慎從5公尺高處摔落受傷，造成右側髖骨骨折，消防人員趕往救援，先以捲式擔架固定後，將他搬運下山，由救護車後送到宜蘭市陽明大學附設醫院救治。
宜蘭縣消防局今天上午10時49分獲報，一名台鐵工人在蘇澳鎮山區工作時，不慎摔傷，右側髖骨疼痛。
蘇澳消防分隊獲報趕往救援，但山區道路崎嶇，土質也很鬆軟，並不好走，消防局再加派特搜大隊馬賽分隊人車趕往救援。
第一批救護人員在上午11時30時接觸到傷者，傷者為53歲的郭姓男子，意識很清醒，但疑似因高處摔落致右側髖骨骨折。消防人員將他固定後，以捲式擔架小心翼翼搬抬下山，約一個小時後抵達救護車待命處，由救護車送往陽大附醫治療。
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