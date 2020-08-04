影／台中搜救犬「鐵雄」 獲最高授階認證2線1星

台中市政府消防局在霧峰光復新村成立搜救犬隊，其中拉不拉多犬「鐵雄」在亞洲區 MRT 搜救犬隊救援能力認證通過複試，市長盧秀燕今日在市政會議公開授階時。她表示「鐵雄」是全國第一隻晉升2線1星的搜救犬，英勇的長官，感謝搜救犬在災難努力救人。

市長盧秀燕為搜救犬「鐵雄」授階典禮，比出大拇指稱讚「鐵雄」的傑出表現「鐵雄」也友善親了盧市長臉頰，盧説，搜救犬都是「台中好狗狗」要讓牠們「罐罐吃得夠。」

搜救犬認證最高殿堂MRT（Mission Readinessn Test，搜救犬隊國際任務測驗）是全世界搜救隊伍積極參與的認證活動，消防署去年舉辦亞洲區 MRT 搜救犬隊救援能力認證，搜救犬必須不分日夜在36小時完成瓦礫場、土石流區、隧道等7個場地搜索，並且找到7成以上的受困民眾，才算通過考驗。

測驗有7隻搜救犬通過測驗，其中有6隻來自台灣，台中的「鐵雄」因為是2019年唯一通過複試的搜救犬，今年7月6日至消防署接受表揚，授與二線一星殊榮。

消防局表示，感謝關務署緝毒犬中心提供優良犬隻讓消防局培訓，搜救犬得具有聯合國認證，訓練並不容易，並通過重重考驗才能成為符合標準的搜救犬。