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情緒不穩遭警強制送醫 消防員破壞手銬助他脫困

聯合報 / 記者邱奕能／即時報導

高雄陳姓男子昨晚情緒失控，不斷在家中吼叫，陳的父母害怕下找來警消支援，將他上銬強制送醫，不過無奈在到院前，因陳男不斷掙扎，手銬越掙扎越緊，就連警方手持鑰匙都難以插入，只好找來消防員動用破壞器材拆除。

據了解，陳男（32歲）昨晚10點多時，因不明原因，在住家中突情緒失控，不斷大吼大叫，陳的父親因擔憂陳的口袋內放有螺絲起子，怕情緒激動下再生意外，只好撥打110找來員警求助。

警消陸續到場，見他情緒不穩，只好執行保護管束將他上銬送醫，不過陳在送醫過程中，仍不斷掙扎，使得手銬越來越緊，到院後警方要將他解開，卻無奈鑰匙無法插入，只好找來醫院轄區消防分隊，帶著破壞器材前來處理，約過10分鐘後順利解開。

消防員

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