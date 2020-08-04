情緒不穩遭警強制送醫 消防員破壞手銬助他脫困
高雄陳姓男子昨晚情緒失控，不斷在家中吼叫，陳的父母害怕下找來警消支援，將他上銬強制送醫，不過無奈在到院前，因陳男不斷掙扎，手銬越掙扎越緊，就連警方手持鑰匙都難以插入，只好找來消防員動用破壞器材拆除。
據了解，陳男（32歲）昨晚10點多時，因不明原因，在住家中突情緒失控，不斷大吼大叫，陳的父親因擔憂陳的口袋內放有螺絲起子，怕情緒激動下再生意外，只好撥打110找來員警求助。
警消陸續到場，見他情緒不穩，只好執行保護管束將他上銬送醫，不過陳在送醫過程中，仍不斷掙扎，使得手銬越來越緊，到院後警方要將他解開，卻無奈鑰匙無法插入，只好找來醫院轄區消防分隊，帶著破壞器材前來處理，約過10分鐘後順利解開。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言