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獨／50歲台中警「爆肝」驟逝 身後留4歲女兒同事惋惜

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局何安所一名50歲的蔡姓警員昨天上午在中國醫藥大學附設醫院病逝，消息傳出後，引發基層議論，討論蔡是否因之前何安所轄區連續爆發兩起槍擊案，造成勤務繁重不堪負荷導致，而蔡身後留下一名年僅4歲的女兒，也讓同事惋惜，直呼「人生無常」。針對是否是勤務造成驟逝，蔡妻否認，解釋丈夫有長期B型肝炎病史，住院追蹤後，突然因「猛爆性肝炎」而去世，與勤務無關。

據查，蔡姓警員是1990年警員班，從警已有30年資歷，已婚育有一名4歲的女兒，最近蔡的臉書也才放上與女兒一起牽手散步的相片，享受天倫之樂，蔡昨天上午在中國醫藥大學附設醫院病逝，院方診斷是猛爆性肝炎，也就是急性肝衰竭致死，消息傳出後，同事都很意外。

蔡姓警員任職於何安所，蔡驟逝後就有基層傳出，何安所在6月、7月間連續發生兩起槍擊案，驟逝會不會與勤務繁重有關，不過蔡任職的分局、派出所長官、同事、家人都否認。

一名與蔡共事4年多的同事說，蔡平常工作認真，同事也知道蔡有B型肝炎的病史，平常跟蔡上班，都沒有發現蔡有任何病徵，蔡突然病逝，同事都感到很意外、錯愕跟不捨，因爲蔡有病史，所以分局長官有特別體諒，也都沒有參與到兩次槍擊案的勤務。

蔡姓警員的妻子說，丈夫是B型肝炎帶原者，過去在醫院都有定期回診、吃藥控制，一個多月前回診時，根據醫生的建議住院，住到昨天上午，丈夫突然因為急性肝衰竭，院方宣告不治，丈夫在派出所的勤務正常，沒有特別勞累的班，會突然離世，是丈夫原本的病情惡化導致。

台中市第六警分局長盧廷彰表示，對於同仁病逝，感到不捨、惋惜，將全力協助家屬辦理後事，並根據公務人員撫卹法，辦理撫卹。

台中市第六警分局蔡姓警員昨天因肝炎驟逝，同事都很不捨，蔡不久前才放上自己與4歲女兒散步的相片。圖／摘自蔡姓警員臉書
台中市第六警分局蔡姓警員昨天因肝炎驟逝，同事都很不捨，蔡不久前才放上自己與4歲女兒散步的相片。圖／摘自蔡姓警員臉書

B型肝炎 槍擊

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