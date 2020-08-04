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花蓮連棟鐵皮屋燒毀波及送修車 工廠老闆嘆損失重

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

連棟鐵皮屋發生火災，火勢猛烈，消防員花了4小時才把火撲滅。記者王思慧／翻攝
連棟鐵皮屋發生火災，火勢猛烈，消防員花了4小時才把火撲滅。記者王思慧／翻攝

花蓮吉安鄉中央路三段今天凌晨2時許發生火災，6間鐵皮屋汽車維修廠燃燒，由於現場堆積零件、機油火勢猛烈、濃煙密布，不時傳出爆炸聲響。消防員花2個多小時控制火勢，直到清晨6時許才把火完全熄滅，現場無人受傷。有老闆看到東西燒光光，大嘆「還有2輛客人的車要賠」，損失慘重。

消防局長林文瑞指出，凌晨2時03分接獲民眾報案，中央路汽車維修廠發生火警，立即出動8個消防分隊23輛消防車、47名警消，加上義消50人到現場救援，共有6戶燃燒，都是連棟鐵皮屋，主要是汽車維修廠、汽車美容、五金行等店家。

林文瑞說，由於鐵皮屋悶燒嚴重及木板隔間，滅火困難，只好請怪手破壞門窗，才能順利灑水灌救；且現場一度水壓不足，原因是5個消防栓管路都是同樣的，趕緊請自來水公司協助加壓。燃燒面積大約有1千平方公尺，火勢燒了2個多小時，無人員傷亡，還要由火調人員調查詳細起火原因。

第三間汽車維修廠游姓老闆說，凌晨接到消息有火災，趕緊從家裡跑到維修廠查看，但來不及搶救，且有2輛客人的汽車停在裡面，只差最後貼膜就要交車，「要是晚一點離開就好了」，目前粗估損失150萬元。

6間連棟鐵皮屋只有第二間有住人，屋主邱姓男子表示，睡夢中被黑煙嗆醒，趕快叫家人逃出來，並把電源關掉，幸好沒有人受傷。一樓是維修底盤輪胎工廠，有機油、零件保養品等，還有客人的車子在裡面，只能自嘆倒楣。

吉安鄉公所表示，已派員到火災現場了解狀況，會依照相關補助辦法，協助受災戶度過難關。

花蓮連棟鐵皮屋汽車維修廠遭祝融，店家損失慘重。記者王思慧／攝影
花蓮連棟鐵皮屋汽車維修廠遭祝融，店家損失慘重。記者王思慧／攝影
花蓮中央路上有6間連棟鐵皮屋發生火警，幸無人員傷亡。記者王思慧／攝影
花蓮中央路上有6間連棟鐵皮屋發生火警，幸無人員傷亡。記者王思慧／攝影
今天花蓮中央路連棟鐵皮屋被燒毀，現場濃煙密布。圖／田姓民眾提供
今天花蓮中央路連棟鐵皮屋被燒毀，現場濃煙密布。圖／田姓民眾提供
花蓮吉安鄉中央路上連棟鐵皮屋今天發生火警，現場零件、車輛被燒毀。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉中央路上連棟鐵皮屋今天發生火警，現場零件、車輛被燒毀。記者王思慧／攝影

火災 吉安

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