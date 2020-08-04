21歲警今器捐遺愛人間 明天經派出所前由同事列隊送行

新北市樹林分局樹林派出所21歲員警楊庭豪遭一名無照17歲張姓少年騎車撞飛，雖經搶救後恢復生命跡象，但腦幹已完全失去功能，昨晚宣告腦死，今下午將拔管捐出8個器官遺愛人間。樹林警分局表示，明日下午將派遣2台大型重機、2輛巡邏車護送移靈，途中會經過樹林派出所，由同仁列隊送楊員最後一程。

警方指出，明天檢察官相驗後，預計下午從亞東醫院移靈至板橋殯儀館，將派遣2台大型重機當前導車、2台巡邏車押後護送，途中會行經生前任職的樹林派出所，由同仁列隊致敬，所長也會將楊員生前衣物、帽子交給家人，象徵任務完成。

由於楊員才剛分發至派出所10個月，目前是一線三警員，警方也將視銓敘部判定，研擬追晉至一線四巡佐。