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21歲警今器捐遺愛人間 明天經派出所前由同事列隊送行
新北市樹林分局樹林派出所21歲員警楊庭豪遭一名無照17歲張姓少年騎車撞飛，雖經搶救後恢復生命跡象，但腦幹已完全失去功能，昨晚宣告腦死，今下午將拔管捐出8個器官遺愛人間。樹林警分局表示，明日下午將派遣2台大型重機、2輛巡邏車護送移靈，途中會經過樹林派出所，由同仁列隊送楊員最後一程。
警方指出，明天檢察官相驗後，預計下午從亞東醫院移靈至板橋殯儀館，將派遣2台大型重機當前導車、2台巡邏車押後護送，途中會行經生前任職的樹林派出所，由同仁列隊致敬，所長也會將楊員生前衣物、帽子交給家人，象徵任務完成。
由於楊員才剛分發至派出所10個月，目前是一線三警員，警方也將視銓敘部判定，研擬追晉至一線四巡佐。
楊員生前的同事表示，楊員熱心助人、關懷弱勢，在所內人緣極佳，更曾說過當警察是他一輩子的夢想，不料卻發生憾事，令大家都非常悲痛；樹林分局副分局長吳恒隆說，將全力協助家屬處理後事，盡最大撫卹。
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