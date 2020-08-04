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21歲警今器捐遺愛人間 明天經派出所前由同事列隊送行

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市樹林分局樹林派出所21歲員警楊庭豪遭一名無照17歲張姓少年騎車撞飛，雖經搶救後恢復生命跡象，但腦幹已完全失去功能，昨晚宣告腦死，今下午將拔管捐出8個器官遺愛人間。樹林警分局表示，明日下午將派遣2台大型重機、2輛巡邏車護送移靈，途中會經過樹林派出所，由同仁列隊送楊員最後一程。

警方指出，明天檢察官相驗後，預計下午從亞東醫院移靈至板橋殯儀館，將派遣2台大型重機當前導車、2台巡邏車押後護送，途中會行經生前任職的樹林派出所，由同仁列隊致敬，所長也會將楊員生前衣物、帽子交給家人，象徵任務完成。

由於楊員才剛分發至派出所10個月，目前是一線三警員，警方也將視銓敘部判定，研擬追晉至一線四巡佐。

楊員生前的同事表示，楊員熱心助人、關懷弱勢，在所內人緣極佳，更曾說過當警察是他一輩子的夢想，不料卻發生憾事，令大家都非常悲痛；樹林分局副分局長吳恒隆說，將全力協助家屬處理後事，盡最大撫卹。

亞東醫院今舉行器捐說明會，樹林分局副分局長吳恒隆(右)、樹林派出所所長陳文彬(左)表情凝重出席。記者吳亮賢／攝影
亞東醫院今舉行器捐說明會，樹林分局副分局長吳恒隆(右)、樹林派出所所長陳文彬(左)表情凝重出席。記者吳亮賢／攝影

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