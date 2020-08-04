圈外好友密碼鎖進屋 驚見羅霈穎躺床身亡 檢警下午相驗

資深女藝人羅霈穎，昨晚遭圈外朋友發現疑似猝死北市工作室兼住處，警方鑑識人員到場採證，羅仰躺床上，身體並無外界傳聞奇怪的扭曲掙扎樣貌，著睡衣無明顯外傷，全案今下午2點由檢察官在北市二殯相驗，釐清死因。

據悉，羅霈穎的圈外朋友發現羅近日未回覆訊息，擔心她的身體狀況，8月3日晚間一男一女等2名好友，共同前往松山區八德路三段大樓的工作室兼住處，但沒人應門。

羅的好友指出，曾經在羅住院期間，協助處理事務，曾有羅家大門的電子密碼鎖，當下擔心羅的情況回想密碼，嘗試了二至三次才得輸入正確密碼進門，但進屋卻見羅穿著睡衣仰躺床上，雙腿發黑明顯死亡，現場冷氣沒關，2人嚇得撥打119、110求助。

警消獲報後抵達現場，羅已明顯死亡，警方鑑識人員趕往現場採證，進入約15坪大的屋內，屋內擺設整齊沒有外力介入跡象，查扣了家中安眠藥物送驗，由於現場並未發現遺書，警方再查扣羅的手機，用以釐清死因。

羅的母親年事已高且人在大陸，羅的胞兄也就是台灣現代詩人、書畫家羅青哲，接獲惡耗趕到台北。羅兄稱，與胞妹少聯繫碰面，上回見面是在農曆過年。羅兄並未住在台北，今凌晨羅的表弟赴現場指認遺體，協助處理後事。