21歲警遭撞腦死 今下午拔管捐8器官救10人命

新北市樹林分局樹林派出所21歲員警楊庭豪，前天凌晨騎車值勤時，遭一名無照17歲張姓少年騎車撞飛，雖經搶救後恢復生命跡象，但腦幹已完全失去功能，昨晚院方完成第二次腦死判定，今天下午2點拔管，將捐出8個器官，超過10人因此受惠。

外科加護病房主任洪芳明指出，楊員因腦部嚴重性外傷，導致雙側蜘蛛網膜下出血，到院前已沒有生命跡象，雖經搶救一度恢復心跳，但經24小時觀察，分別在昨日下午5點及晚間10做腦幹測試，確認失去功能宣告腦死。

洪芳明表示，非常感謝家屬的大愛，決定替楊員簽署器官捐贈同意書，遺愛人間，

總計將捐出心臟、肺臟、肝臟、腎臟、角膜、胰臟、血管、瓣膜等8個器官及組織，受惠者超過10人以上。

今下午2點將進行器官摘除手術，為保持器官活性，需依序進行摘除，手術預計持續到凌晨才結束，並將立即送往北中南各地給急需的病患。