影／警播車禍影片考巿民 以為是「三寶」但實情不然

台中市第六警分局為宣導交通觀念，提倡多陪家中高齡長者過馬路，防範高齡者的交通事故，特別拍攝一支「交通小講堂」的街訪影片，由警員前往台中國家歌劇院等知名景點，讓遊客、市民觀看車禍影片後，由市民研判車禍案發原因，其中一則老婦人騎代步車遭撞的事故，有人直說老婦騎車闖紅燈是「三寶」，但事實上是老婦騎車過馬路速度慢，綠燈轉紅燈後才遭撞上，也讓市民直呼「真相逆轉」。

台中市第六警分局表示，此次拍攝的「交通小講堂」影片以街訪形式呈現，主要是以「多陪家中長者過馬路、提升高齡者的交通知識」為主題，特別前往轄內著名觀光景點，如台中國家歌劇院等地，隨機向民眾街訪，透過播放高齡者相關的交通事故影片，向民眾詢問主要肇因，以及是否知道家中長輩都是怎麼過馬路的。

第六警分局表示，此次播放的影片中有一段是一名老婦人在凌晨騎乘醫療代步車外出，過馬路時因速度較為緩慢，於綠燈秒數結束轉為紅燈後仍在穿越馬路，而遭另一行向的直行車輛直接撞上之交通意外，有民眾看到影片直呼老婦人闖紅燈是「三寶、被撞應該」，但事實上卻不然，因此趁機提醒市民，多關心家中長者的行車安全。

第六警分局除透過街訪影片向民眾宣導交通知識外，也在拍攝過程中意外發現，許多街訪的年輕人，已經很久沒有陪長者過馬路，或返家探望了，所以在影片結尾，分局也特別請同仁提醒民眾，要多關注家中長者的通行狀況。

第六警分局表示，醫療代步車的使用者視同行人，穿越交岔路口時，應遵守道路交通安全規則第133至139條之通行規定，要依號誌指示走在行人穿越道，更要注意綠燈秒數是否足夠通過，如果不夠時，一定要等下一個綠燈完整秒數再行通過，以避免憾事發生。