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影／男子維修自家水井馬達疑跌落水坑 被救出時已溺斃

聯合報 / 記者邱瑞杰/新北即時報導

新北市萬里區游姓男子今早被人發現疑跌落住處水井，消防人員到場搶救，評估單靠人力救援，緊急屋外架設AZ三角架當支點，利用繩索拖拉救出游男，但因明顯死亡，全案由警方接手調查，釐清死因。

據了解，60多歲游男平日擔任鐵工維生，他的工作同伴今天一直聯繫不到游男，上午8點多到游的住處查看，發現游的鞋子放在屋內水井旁，呼喊無人回應，擔心發生意外報案求助。

警、消獲報到場，用燈光探視發現游沉在水井底部的水坑內，背部朝上。消防人員勘查現場，評估無法單靠人力進入水井救人，馬上在屋外架設救助器材AZ三角架，由隊員先進入水平，再用馬達協助，上午10點多將游吊掛出水井。

警方初步調查，游男平日獨居，鑑識人員到場蒐證，未發現外力介入跡象，可能是維修自家水井馬達時發生意外，將報請檢察官相驗，釐清死因。

游姓男子到新北市萬里區加投一處民宅，疑維修水井時跌落水坑溺斃，消防人員前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
游姓男子到新北市萬里區加投一處民宅，疑維修水井時跌落水坑溺斃，消防人員前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
游姓男子到新北市萬里區加投一處民宅，疑維修水井時跌落水坑溺斃，消防人員前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
游姓男子到新北市萬里區加投一處民宅，疑維修水井時跌落水坑溺斃，消防人員前往救援。記者邱瑞杰／翻攝

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