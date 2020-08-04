影／25失聯移工藏身台南工地 日賺1600每天做粗工

移民署南區事務大隊台南市專勤隊於日前接獲線報，在台南市將軍區3處民宅內有多名失聯移工，白天由專人開車載往七股鹽山附近大型工地工作，夜間則返回處所休息，經台南市專勤隊會同台南市政府勞工局、學甲警分局及佳里警分局，兵分3 路，動員35名人力，一舉緝獲25名非法外來人口。

台南市專勤隊幹員經多次探勘，發現該批非法外來人口均於清晨出門上工，遂決定利用凌晨天色未亮之際，同步執行3處住所查緝，均採前後門包夾突襲，在第一處據點，除了1名女性失聯移工在庭院吃早餐，其餘移工個個赤裸上身，睡得正香甜，被叫醒時仍一臉恍惚，根本來不及逃跑。

第二處據點則是趁送餐之際，越南移工誤以為早餐上門，未料竟是專勤隊幹員出現，一臉驚慌未定，讓人不禁聯想到知名連鎖速食店『吃早餐，保好運』的廣告詞，印證了早餐還未來得及吃，即遭逮捕之霉運。

第三處據點則有多名越南移工正準備由司機載往工地，幹員趁其不備，見機攔截圍捕，車內移工見無處可逃，只得乖乖就範。經調查這批非法外來人口均從事搭建太陽能板工作，日薪約新台幣1600元，專勤隊將持續追查涉案非法雇主及仲介等人到案說明。