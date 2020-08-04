彰化大埔派出所啟用 補足南區警政治安服務

彰化市大埔派出所今天舉辦落成典禮。記者林敬家／攝影

彰化縣最新的派出所「大埔派出所」今天落成啟用，將服務為成功里、南瑤里、延平里、延和里及南興里等5里，人口數3萬8千多人，平衡彰化市的警政區域化分。

彰化市大埔路早期被視為是「荒郊野外」，但因建案不斷推出，鄰近醫院、學校便捷，人口快速增加，大埔路已成新商圈，在地方爭取下縣府決定成立大埔派出所，4層樓廳舍投入5980萬元經費，完工驗收後今年2月員警已啟用進駐，彰化縣警察局選擇良辰吉日今天舉辦落成典禮。

彰化縣長王惠美及地方民意代表等多人共同主持剪綵，王惠美說，彰化市南區人口及商業日益發展，成立大埔派出所，以加強服務彰化市南區居民，也提供警察同仁更完善的辦公環境及空間，員警對於執行警察勤務，受理民眾報案、為民服務等工作，將提供高度便利性與機動性。

彰化分局民族路派出所於2015年7月30日搬遷至彰化市西安里新建辦公廳舍，但考量彰化市南區腹地廣闊，住宅區人口日益增多，民眾反映民族路派出所現址在於南區北端，轄區員警趕到現場的時間仍受距離限制，對於彰化市南端各里警政工作恐力有未逮，民眾心理產生不安全感。