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影／台中轎車受困積水道路 員警封鎖道路推車助脫險
台中市近日因颱風外圍環流影響經常有豪雨，王姓市民昨行經大肚區自由路時，就因豪雨導致道路積水，當場熄火拋錨在路上動彈不得。烏日警分局大肚分駐所所長楊儒陸和警員據報趕抵，先封鎖積水路段，並疏導交通，避免其他民眾闖入受困，另也由警員協助駕駛脫困，把車推至路旁由拖吊業者處理。
烏日警分局長張則誠上午對大肚分駐所能迅即排除民眾困難表示讚許，並指楊儒陸和警員先封鎖積水路段、疏導交通，避免其他民眾闖入受困是最重要的判斷，因為若不先封鎖並疏導交通，恐還會造成其他車輛受困，造成進一步的混亂和危險。
他對員警冒雨執勤表示肯定，同時也請市民多留意氣象資訊，儘量避開低漥積水區，以免發生意外狀況。
楊儒陸當時發現王姓市民的轎車因排氣管進水導致熄火，於是先請王姓男子把轎車打空檔，再由警員賴威廷、陳柏豪、張明傑合力把車子推至安全無積水處。 王姓市民為此頻頻向警方道謝，並表示如果沒有警方的協助，真的不知道會卡在路上多久。
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