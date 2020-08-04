亂打110的下場...新竹男遭罰9000元

新竹鄭姓男子今年6月因酒後心情不好亂打110，聲稱有人遭砍傷要報案，卻語無倫次、說不清內容，起初警方並不追究，不料鄭非但沒停手還變本加厲，隔兩天又報案稱市區有人開槍，這次警方循線揪出鄭男，讓為他佔用報案專線，讓警方疲於奔命，依違反社會秩序維護法送辦；新竹地院簡易庭日前裁定罰鍰9000元。

經查，今年6月17日深夜鄭男打110報案，稱市區一間KTV 有人遭砍傷，由於他未詳細指出正確地址，警方到場後只好四處向店家詢問，卻查無此事，之後派出所值班台試著聯繫鄭，他卻酒醉口齒不清告訴警方已不需要協助，隨即掛上電話，之後值班台再撥打，就直接轉語音信箱。兩天後，鄭男又再次亂打110，稱市區有人開槍，警方到場又發現遭鄭戲耍，這次將他揪出法辦。

法官指出，鄭男故意向警方謊報災害，無端耗費警力資源，影響員警正常勤務運作，實在不應該，審酌裁定罰鍰9000元。