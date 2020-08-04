女大生跟爸爸吵架 載愛犬「柴柴」離家搞失聯幸無恙

台中市林姓女大生上月底因故與父親吵架，騎車載著愛犬「柴柴」離家出走，家人原以為林女想開就會返家，未料隔了一天都不見林女返家，林女急得向警方通報協尋，因林女載著寵物，特徵明顯，警方一下就查出林女的行車軌跡，發現林女是前往外婆家暫住，經警方聯繫後，林女才在外婆的陪同下，到派出所撤銷協尋，也讓林父免除擔心。

據查，林姓女子（19歲）是大學生，上月29日晚間7時許，因不明原因與父親大吵一架後，林女載著自己飼養的愛犬「柴柴」騎車離家，因事隔一個晚上，都等不到女兒返家，林父隔天就到第五警分局松安所報案。

台中市第五警分局松安所警員何家程獲報後，調閱監視器，因林女騎車載狗的特徵明顯，一下就掌握到林女騎車前往南屯區大墩路一帶，警員向家屬詢問，得知南屯區是林女外婆家的所在地，研判林女離家出走後，求助外婆暫住的可能性很高，因此請林父代為詢問，果不其然，林女離家後就是待在外婆家。

擔心女兒發生意外的林父這時放下心中大石，林女在上月31日就在外婆的陪同下，前往派出所撤銷協尋，警方也向林女及家人勸導，家人吵架難免，但要理性溝通，千萬不要做出任何不理性的行為，讓家人傷心。