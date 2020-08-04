投資穩賺不賠？南警與行員聯手阻詐

台南市林姓女子透過LINE上認識自稱投資高手暱稱SC Chon男子，對方向其她表示有投資平台做生意，可以讓她以小錢賺大錢投資獲利，穩賺不賠，百分之百能獲利，林林到銀行要匯款3萬元投資，但銀行行員察覺有異，報請警方到場及時勸阻她匯錢。

台南市警二分局海安派出所，昨天下午2點30分接獲銀行行員通知，有一位林姓女子(28歲)疑似遭詐騙，請員警到場協助。警二分局海安所巡佐吳東賢獲報後立即前往瞭解，在員警及行員耐心解釋與勸說下，女子才打消匯款念頭，免於受騙上當。

員警詢問投資內容，並向女子詳細說明歹徒講的投資沒有任何憑證，公司地址、電話都有問題，哪有穩賺不賠的投資，錢匯過去必然有去無回，而且這類詐騙手法已經是老套。歹徒大多透過社群軟體，向不特定人士搭訕，散布「高投報率」投資廣告訊息，吸引不知情民眾進行投資詐騙。