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國道高速追撞 貨車翻覆雞蛋碎了一地

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

一台載雞蛋的貨車與轎車在國道三號相撞，貨車翻覆，雞蛋碎裂一地。記者李承穎／攝影
一台載雞蛋的貨車與轎車在國道三號相撞，貨車翻覆，雞蛋碎裂一地。記者李承穎／攝影

22歲黃姓男子今天凌晨3時許駕車行經國道三號南下295.8公里處，因雨天視線不良，撞上前方載滿雞蛋的貨車，貨車當場翻覆，雞蛋碎裂一地，82歲貨車駕駛鄭姓男子爬出車外，所幸2人僅受輕傷，事故原因警方調查中。

嘉義市消防局救災救護指揮中心今天接獲民眾報案指稱，國道三號南下259.8公里有人受傷受困，需要救護車救援，隨即派遣第二大隊東區分隊救護車前往救援。

當救護車到達現場時，發現兩車駕駛都怕出車外，鄭男意識皆清楚，肢體多處擦傷，隨即清洗傷口、止血包紮等急救處置後，將傷者送往嘉義基督教醫院醫院續作診治，現場車禍事故肇事原因，則交由警方調查中。

消防局指出，雨天視線不佳且天雨路滑，民眾駕駛車輛應放慢速度特別注意保持行車距離，多一分注意即可減一分災禍。

一台載雞蛋的貨車與轎車在國道三號相撞，貨車翻覆，雞蛋碎裂一地。記者李承穎／攝影
一台載雞蛋的貨車與轎車在國道三號相撞，貨車翻覆，雞蛋碎裂一地。記者李承穎／攝影
一台載雞蛋的貨車與轎車在國道三號相撞，貨車翻覆，雞蛋碎裂一地。記者李承穎／攝影
一台載雞蛋的貨車與轎車在國道三號相撞，貨車翻覆，雞蛋碎裂一地。記者李承穎／攝影

救護車 事故 國道

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