導航誤導或尋短？獨居老中醫駕凌志衝落布袋港死因成謎

嘉義縣布袋商港昨天中午發生轎車落海意外，海巡、消防人員等撈起轎車，駕駛座上78歲陳姓老翁屍體僵硬。記者魯永明／翻攝

嘉義縣布袋商港昨天中午發生轎車落海意外，海巡、消防人員等撈起轎車，駕駛座上78歲陳姓老翁屍體僵硬，港警調查，獨居陳姓老翁是名中醫師，駕百萬高級凌志轎車，未留遺書，到底是導航誤導落海或尋短？已報請檢方今天相驗，查明死因。

布袋港發生罕見開車落海死因意外，過去常見駕駛因車上導航誤導不幸落海，78歲陳姓中醫師為何從住居的水上鄉三界村，獨自開車衝落布袋港？是否導航誤導？或尋短？陳姓老翁是否身體健康出問題？按警方過去偵辦經驗，少見直接開車落海尋短案件。

負責偵辦的高雄港務警察總隊布袋港中隊說，陳姓老翁身上無外傷，未留遺書，因他離婚獨居，一對成年子女在外，已通知住新竹的女兒南下認屍處理後事，報請檢察官帶法醫相驗，查明死因。

三界村陳姓村長說，陳姓中醫師從外地搬來村內定居，離婚獨居，與鄰居很少互動，獨來獨住，經濟狀況不錯，新購入凌志轎車代步，過去連重陽敬老金也不出門領取。

海巡署第五巡防區指揮部昨天中午獲報，布袋商港北二碼頭有人駕車落海，立即調派布袋商港安檢所及中安檢所、東石機動巡邏站人員及第十三海巡隊船艇搜尋，結合UAV無人機搜尋。

通知消防局、布袋警分局及高雄港務警察總隊布袋港中隊等單位，陸海式聯合搜救，下午1點29分，潛水員尋獲落海車輛，岸上人員以重機具將車輛吊掛上岸，車上發現男性老翁無生命跡象。