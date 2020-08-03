快訊

日本爆首兩例寵物狗驗出新冠陽性反應 目前已隔離治療

台中市公車機車發生碰撞 男大生送醫不治

中央社 / 台中3日電

台中市今天下午一輛公車行經台灣大道東海大學附近與一輛機車相撞，機車騎士為男大生，頭部受到重擊，送醫後不治，確切肇事原因，警方調查中。

台中市消防局下午5時30分接獲通報，台灣大道東海大學校門口發生一起車禍，現場為公車與機車發生碰撞，有民眾受傷且昏迷，立刻派員前往救治。

救護人員到場，傷者為20歲的男大生，立刻處置傷者傷勢，隨後送往台中榮總急救。台中榮總表示，傷者在下午5時多由救護車緊急送到醫院，當時已無生命徵象，經過2個小時搶救後，仍宣告不治。

台中市傍晚下起雨，路面溼滑，警方初步調查指出，騎士為靜宜大學的大學生，事發當時，機車與公車都是往市區方向行駛在慢車道上，由於天雨路滑，在公車右邊的機車一時打滑倒地，騎士頭部碰到公車遭重擊，送醫後不治，確切原因有待調查。

公車 台中榮總 東海大學

延伸閱讀

飼料車不慎翻覆 車身橫倒路面 屏東民生路一度封閉

疑天雨釀禍 靜宜大學生騎車滑倒遭公車輾過頭部送醫

影／救護車塞台中中清匝道 4輛警用大重機高規格護送

影／救護車當小黃！醉漢2個月搭15次 還嗆警消醫護

相關新聞

三峽白雞路邊車起火 駕駛座男焦屍身分不明

新北市三峽區白雞今晚7點39分，發生一起路邊汽車起火焦屍案。警消獲報後趕抵，8點2分將火勢撲滅，車上駕駛座男焦屍已明顯死...

影／機車和公車碰撞 女騎士死亡前最後影像找到

23歲王姓女子昨晚騎機車，在台中市梧棲區和公車碰撞，王女被送醫急救不治，家屬上網求當時經過車禍地點的車輛行車記錄器影像，...

飼料車不慎翻覆 車身橫倒路面 屏東民生路一度封閉

屏東一名林姓男子（29歲），今天下午駕駛一部大型飼料車，從屏東往麟洛方向，行經民生路時，車輛不明原因打滑，導致車頭失控撞...

23歲女騎機車和公車撞急救不治 家屬求影像找真相

23歲王姓女子昨晚騎機車，在台中市梧棲區和公車碰撞，王女被送醫急救不治，家屬上網求當時經過車禍地點的車輛行車記錄器影像，...

疑天雨釀禍 靜宜大學生騎車滑倒遭公車輾過頭部送醫

台中市一名大學生今天下午5時許，騎車行經西屯區台灣大道、東大路時，與統聯客運的公車併行在慢車道，疑因天雨路滑，該名大學生...

北台南家扶學甲郵局義賣竟遭搶 涉案男送辦

北台南家扶中心今在學甲郵局前舉辦義賣助學會，遭領有中度身心障礙男子趁隙搶走裝有現金的發票箱，經家扶兒及社工發現聯手制伏扭...

80歲男子不慎跌落3公尺深大排 6小時才被發現

嘉義縣水上鄉三界埔80歲鄭姓男子，今天早上5點多到豬寮餵豬時，疑似沒注意腳下不小心滑落約1層樓高的大排水溝，有民眾上午1...

影／南投農夫下田遭雷擊 全身焦黑搶救2天仍不治

南投縣29日名間鄉周姓男子午後在田間工作時，疑天氣轉陰快下雨前遭到雷擊，被人發現時全身焦黑，倒臥在田中央，警消獲報後將其...

抽水站清淤疑落水 消防潛水人員潛入3公尺處搜救中

台北市北投區下八仙抽水站，今天下午齊姓公務員清淤作業時，疑似落水失去聯繫，北市消防局獲報後，展開搜救，潛水人員目前潛入水...

中山高259.8公里車禍 幸運只有1名駕駛輕傷

中山高速公路（國道一號）北上民雄交流道259.8公里處今天下午1時許發生轎車追撞小貨車車禍，29歲洪姓男小貨車駕駛想從中...

影／男電「救我丶救我」警消搜尋7小時 他才說：回家了

嘉義某男子今天凌晨打119報案求救「 救我，救我..民雄大排水溝裡…，草叢堆裡」因報案資訊少，嘉義市、縣政府消防局，即派...

6旬婦捐血500毫升後倒臥路旁 警見狀及時救援

高雄余姓婦人捐完血後，身體不適倒臥在漢民公園附近人行道上，路旁民眾見狀不敢輕易碰觸，只好找來警方前來協助；員警到場後，先...

熱門新聞

立委護航SOGO條款涉收賄 全案緣於北檢一封匿名檢舉信

腦死21歲警明拔管、器捐 10家庭將受惠「完成他助人心願」

學甲口罩廠爆5員工偷口罩 業者痛心全開除

21歲警遭無照撞重傷命危 家屬忍痛考慮明天拔管、器捐

21歲警遭無照少年撞命危 肇事者偕母現身醫院下跪磕頭

徐永明曾嗆藍營「不是要貪污犯關到死？」網友笑：迴力鏢打到自己

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。