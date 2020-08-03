台中市公車機車發生碰撞 男大生送醫不治

台中市今天下午一輛公車行經台灣大道東海大學附近與一輛機車相撞，機車騎士為男大生，頭部受到重擊，送醫後不治，確切肇事原因，警方調查中。

台中市消防局下午5時30分接獲通報，台灣大道東海大學校門口發生一起車禍，現場為公車與機車發生碰撞，有民眾受傷且昏迷，立刻派員前往救治。

救護人員到場，傷者為20歲的男大生，立刻處置傷者傷勢，隨後送往台中榮總急救。台中榮總表示，傷者在下午5時多由救護車緊急送到醫院，當時已無生命徵象，經過2個小時搶救後，仍宣告不治。

台中市傍晚下起雨，路面溼滑，警方初步調查指出，騎士為靜宜大學的大學生，事發當時，機車與公車都是往市區方向行駛在慢車道上，由於天雨路滑，在公車右邊的機車一時打滑倒地，騎士頭部碰到公車遭重擊，送醫後不治，確切原因有待調查。