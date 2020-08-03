嘉義縣24小時驚魂 新北市走失婦人找到了!
新北市69歲紀姓婦人昨天與丈夫、孫子搭遊覽車跟團到嘉義縣旅遊，晚間6時許於中埔鄉餐廳用完餐準備返回飯店時，紀姓婦人卻走出餐廳門口失蹤，因她有輕微失智症狀，家屬在臉書上貼出尋人啟事，歷經近24小時，終於在距離餐廳1公里處水溝尋獲，紀姓婦人意識清楚但身體有些虛弱，送往嘉義市聖馬爾定醫院就醫。
嘉義市救難協會隊員表示，今天晚間5時許看天色已晚打算收隊，但看家屬心急，不想讓家屬失望，決定加緊腳步找尋，剛好有弟兄提到排水溝附近還沒搜索，才順利找到坐在排水溝中的紀姓婦人，他們以人力將紀姓婦人抬上路面，再用擔架抬到救護車旁送醫。
紀姓婦人兒子表示，因當時下大雨，爸爸先把孫子帶上車，回頭想接媽媽的時候，媽媽已不知去向，根據監視器顯示，媽媽約晚間6點04分走出餐廳，往阿里山方向走，昨晚11點31分左右已搜尋到阿里山山腳下，還是沒找到人，只能發文尋求嘉義縣鄉親協助找尋。
警消及嘉義市義勇特搜總隊、嘉義市救難協會、嘉義縣救難協會、台中義行等多位救難隊員及熱心民眾獲報，找尋近一天一夜，發現紀姓婦人活動範圍約在距離餐廳1公里內。
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