影／機車和公車碰撞 女騎士死亡前最後影像找到

23歲王姓女子昨晚騎機車，在台中市梧棲區和公車碰撞，王女被送醫急救不治，家屬上網求當時經過車禍地點的車輛行車記錄器影像，要找出事故真相；台中市清水警分局表示，今天下午已找到民間裝設的附近監視器影像，正調查肇事原因。

警方表示，昨晚8點5分，王女騎機車，在梧棲區中央路一段與信義中排產業道路口，她當時沿信義中排旁產業道路由西轉北方向左轉彎，與39歲楊男開的公車碰撞，當時公車沿中央路一段北往南直行，王女受傷送梧棲童醫院急救後，傷重不治，雙方酒測值為0，機車卡在公車前車頭下。