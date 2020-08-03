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影／機車和公車碰撞 女騎士死亡前最後影像找到
23歲王姓女子昨晚騎機車，在台中市梧棲區和公車碰撞，王女被送醫急救不治，家屬上網求當時經過車禍地點的車輛行車記錄器影像，要找出事故真相；台中市清水警分局表示，今天下午已找到民間裝設的附近監視器影像，正調查肇事原因。
警方表示，昨晚8點5分，王女騎機車，在梧棲區中央路一段與信義中排產業道路口，她當時沿信義中排旁產業道路由西轉北方向左轉彎，與39歲楊男開的公車碰撞，當時公車沿中央路一段北往南直行，王女受傷送梧棲童醫院急救後，傷重不治，雙方酒測值為0，機車卡在公車前車頭下。
警方呼籲用路人，需隨時提高警覺、遵守交通安全規則及注意前方路況，以避免觸法及憾事發生；死者家屬和朋友，今天上網尋求當時經過車禍地點的車輛行車記錄器影像，要查出肇事原因。
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