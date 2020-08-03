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飼料車不慎翻覆 車身橫倒路面 屏東民生路一度封閉

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名林姓男子（29歲），今天下午駕駛一部大型飼料車，從屏東往麟洛方向，行經民生路時，車輛不明原因打滑，導致車頭失控撞上分隔島，車身翻覆橫倒在路面，所幸事發當時，並無波及其他車輛，林男意識清楚，肢體輕微擦傷。警方獲報到場，經酒測，林男並未飲酒，歷經1個小時的善後工作，於晚間8時許恢復交通。

據了解，林男在今天下午4時許，駕駛一部大型飼料車，從屏東開往麟洛方向，行經民生路時，車輛不明原因打滑，導致車頭失控撞上分隔島，隨後，車身翻覆橫倒在路面，連分隔島上的電線杆也被撞得連根拔起，甚至造成民生路段交通一度阻塞。

事發當時，正值下班尖峰時段，所幸過程中，並未波及其他車輛，林男當下意識清楚，肢體只有輕微擦傷。警方獲報到場後，對林男施作酒測，發現林男並未飲酒，也將林男送醫救治，詳細肇事原因仍警方離釐清。

路面善後的工作，透過員警封閉路面，並到路口協助疏導交通，與此同時，連繫清潔人員清理路面，以及請拖吊車將飼料車脫離現場，歷經1個多小時的工作，於晚間8時許恢復交通。

路面善後的工作，由清潔人員清理路面，以及請拖吊車將飼料車脫離現場。記者陳弘逸／攝影
路面善後的工作，由清潔人員清理路面，以及請拖吊車將飼料車脫離現場。記者陳弘逸／攝影
翻覆飼料車由拖吊車吊離現場。記者陳弘逸／翻影
翻覆飼料車由拖吊車吊離現場。記者陳弘逸／翻影
路面善後的工作，由清潔人員清理路面，以及請拖吊車將飼料車脫離現場。記者陳弘逸／攝影
路面善後的工作，由清潔人員清理路面，以及請拖吊車將飼料車脫離現場。記者陳弘逸／攝影
翻覆飼料車由拖吊車吊離現場。記者陳弘逸／翻影
翻覆飼料車由拖吊車吊離現場。記者陳弘逸／翻影
翻覆飼料車由拖吊車吊離現場。記者陳弘逸／翻影
翻覆飼料車由拖吊車吊離現場。記者陳弘逸／翻影

屏東 酒測

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