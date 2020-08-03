疑天雨釀禍 靜宜大學生騎車滑倒遭公車輾過頭部送醫

台中市一名大學生今天下午5時許，騎車行經西屯區台灣大道、東大路時，與統聯客運的公車併行在慢車道，疑因天雨路滑，該名大學生滑倒後，遭統聯公車的右後車輪輾過，警消到場時，該名大學生在現場留下大量血跡，已無生命跡象，目前仍在醫院搶救中，經查，公車司機沒有酒駕，初步研判是天雨路滑，大學生騎車滑倒後才釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

據查，劉姓男子（20歲）就讀靜宜大學，今天下午5時許，騎車沿西屯區台灣大道往玉門路方向行駛，當時由陳姓男子（34歲）駕駛的統聯客運公車，也沿同方向行駛，兩車在台灣大道慢車道併行，疑因天雨路滑，路面有水窪，劉因不明原因滑倒後，遭公車的右後車輪輾過頭部，在現場留下大量血跡。

台中市消防局獲報後，由協和消防分隊派遣救護車前往協助，救護人員到場時，劉已無呼吸心跳，頭部外傷，救護人員將傷者給氧、上長背板及AED電擊兩次、CPR處置後送往台中榮民總醫院，目前仍在醫院急救中。