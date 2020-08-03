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腦死21歲警明拔管、器捐 10家庭將受惠「完成他助人心願」

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導

內政部長徐國勇（左二）探望受傷員警楊庭豪，楊員母親（左一）難掩悲痛哭泣。 記者吳亮賢／翻攝
內政部長徐國勇（左二）探望受傷員警楊庭豪，楊員母親（左一）難掩悲痛哭泣。 記者吳亮賢／翻攝

新北市樹林派出所21歲員警楊庭豪，昨凌晨支援打架案件，騎車中遭無照少年撞飛，導致雙側蜘蛛網膜下出血，到院前沒有呼吸心跳。經亞東醫院搶救後，恢復生命徵象，但昏迷指數只有3，經24小時的積極救治，楊警依舊無任何腦幹功能，家屬忍痛同意捐贈器官，完成楊警的助人心願，遺愛人間。

楊庭豪為家中獨子，生性獨立、孝順且充滿正義感，成為一名警察、幫助別人是他的志願，父母也沒辦法阻止他。他堅持理想考取警專，不畏艱難與危險的從基層做起，幫助民眾，十分受到警局長官與同事的愛戴。

楊警從昨凌晨起，就送入亞東醫院急診收治，在急診同仁的努力下，將楊從死神跟前搶回來，並送至加護病房觀察。但因無腦幹功能反應，今家屬萬般不捨之下，忍痛決定替楊簽署器官捐贈同意書，家屬多次無助在加護病房外痛哭。

家屬表示，雖然庭豪受傷了，但身體還是很強壯，如果捐贈器官可以幫助更多人的話，相信這是也從事警職的庭豪最重要的心願。

亞東醫院表示，楊庭豪警員今晚完成第二次腦死判定，並於明下午進入手術室，完成器官摘除的最後任務，並捐贈內臟器官及角膜等，預估將有10個家庭因楊警的奉獻而受惠。

新北市樹林派出所21歲員警楊庭豪，昨騎車執勤中遭無照少年撞飛，經醫院搶救仍無任何腦幹功能，家屬忍痛同意明天捐贈器官，完成楊警的助人心願，遺愛人間。記者魏翊庭／攝影
新北市樹林派出所21歲員警楊庭豪，昨騎車執勤中遭無照少年撞飛，經醫院搶救仍無任何腦幹功能，家屬忍痛同意明天捐贈器官，完成楊警的助人心願，遺愛人間。記者魏翊庭／攝影

器官捐贈 警察 車禍

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