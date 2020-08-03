完整過程...北市水利技工3小時找嘸人影 最終僅獲遺體

哈格比颱風挾帶強降雨橫掃北台灣，台北市水利處一名齊姓專業技工今在北投區承德路7段401巷內的下八仙抽水站，進行清汙作業時不慎落水，台北市水利局副總工程司鍾國豐表示，從午間12時許開始協尋3小時仍不見其影，通報警消協尋後，最終在晚間6時許尋獲遺體。

鍾國豐表示，61歲齊姓技工平時工作內容為抽、排汙水、巡查抽水機運轉效能等，由於颱風帶來的強烈風雨造成枯枝卡在撈汙機上，齊男發現異狀後就帶著耙齒獨自前往清除。

鍾國豐說，依照水利處作業模式，齊男每半小時須回報1次，以確定安全。從監視器畫面看到，約在12時20分許還能看到齊男在水深40公分處進行清除，但12時50分時就不見蹤影。

鍾表示，發覺齊男恐落水失蹤後，市府同仁不斷尋找齊蹤跡，也不斷撥打手機但都聯絡不上，經歷3小時後於下午4時許通報警消協尋，警消協尋半小時後，決定派出潛水員下水搜救，最終在晚間6時許尋獲齊男遺體，並進行打撈作業。