北台南家扶學甲郵局義賣竟遭搶 涉案男送辦

北台南家扶中心今在學甲郵局前舉辦義賣助學會，遭領有中度身心障礙男子趁隙搶走裝有現金的發票箱，經家扶兒及社工發現聯手制伏扭送警局，這也是家扶20多年來首度遇搶，所幸未受傷，虛驚一場。

北台南家扶中心說，事件發生在上午約10點，當時家扶兒及社工如往年在學甲郵局前擺攤進行助學金義賣，一對兄弟靠近攤位，哥哥購買詢問價錢，弟弟突竟動手拿走發票箱衝到對面馬路，內有現金1千餘元。

經查，弟弟領有中度身心障礙手冊，本月1日才涉嫌偷竊南鯤鯓代天府香油錢送辦，家扶社工林曉菁見狀衝出去追趕，莊姓、黃姓家扶生也追到對街，3人伸手捉住抱住發票箱的弟弟，弟弟不慎跌倒後，被壓制在地，員警獲報趕到現場，將兄弟檔帶回分局偵辦，哥哥訊後排除涉案，弟弟依搶奪罪嫌送辦。