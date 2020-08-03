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北投抽水站打撈清淤不慎落水 消防發現男子明顯死亡
台北市北投區下八仙抽水站，今天下午齊姓公務員在打撈清除枯枝雜物時，疑似要排除手動清除，不慎落水，北市水利處找不到人報警，消防人員剛剛在抽水站發 現他的部分軀幹，推斷他已死亡，目前正打撈遺體中。
下八仙抽水站，今天共計有5、6人進行清淤作業，由於機組是自動化打撈清淤，但需要人力清除，61歲齊男在工作中疑似不慎落水，失去聯繫。抽水站人員今天下午清點人員時，發現齊男不見蹤影，手機尚留在辦公室內，立即調閱視器，發現齊不慎落水，機組已先行停止運作。
抽水站報案後，消防人員4點36分獲報，立即前往現場，由3位同仁著防寒衣及救生衣下水搜索，初步搜索未發現，再調派4名潛水人員前往支援，稍早在晚間6點1分發現齊男，已明顯死亡，正在打撈遺體中。
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