80歲男子不慎跌落3公尺深大排 6小時才被發現

嘉義縣水上鄉三界埔80歲鄭姓男子今天上午不慎跌落1層樓高大排水溝，被發現時以正面朝上躺在水面上。記者陳玫伶／翻攝

嘉義縣水上鄉三界埔80歲鄭姓男子，今天早上5點多到豬寮餵豬時，疑似沒注意腳下不小心滑落約1層樓高的大排水溝，有民眾上午11點多經過發現趕緊報案，幸好鄭男被救起時意識清楚，僅背部、肩膀疼痛、身體無力，由救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院就醫。

三界村長陳重鏞表示，鄭男年紀已大，他曾勸鄭男不要到豬舍工作、太危險，目前豬舍交由鄭男孫子打理，但鄭男不放心，今天才又到豬舍查看情況，救護車抵達時他剛好在附近，因對附近地勢熟悉，指引消防人員繞到大排後方，趕緊將鄭男搬運上岸。

嘉義縣消防局今天上午11時許獲報，消防人員到場時發現鄭男以正面朝上躺在水面上，因身體無力無法自行脫困，意識清楚可以對話，但考量地勢陡峭較難以吊掛救援，要將鄭男扛起也有困難，經陳重鏞指引，繞路到大排地勢平緩處，將鄭男扛起送醫。