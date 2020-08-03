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影／南投農夫下田遭雷擊 全身焦黑搶救2天仍不治
南投縣29日名間鄉周姓男子午後在田間工作時，疑天氣轉陰快下雨前遭到雷擊，被人發現時全身焦黑，倒臥在田中央，警消獲報後將其緊急送醫，經搶救2天仍因傷重不治；氣象站則提醒，見雷電應避免到空曠區域，避免雷擊憾事發生。
據瞭解，44歲周姓男子上月29日開耕耘機在田間務農，一道雷電疑似擊中周和耕耘機，轟然巨響，嚇得附近居民前往查看，這才發現有人躺臥在田裡，耕耘機燒得面目全非，地面上則留有焦黑痕跡。
南投縣消防局表示，29日下午3時許獲報名間新街有民眾遭到雷擊，當下隨即派遣鄰近名間消防分隊前往，到場時，居民已將被傷者從田間挪至平坦處，並實施CPR，救護人員評估後也隨即接手施作，並緊急將其送往最近的南基醫院搶救。
院方表示，該名患者到院時，身體焦黑呈現OHCA，破皮傷口主要集中在上半身（脖子到腹部）及左手上肢，經插管搶救後有恢復心跳，經評估穩定後，轉送往彰化基督教醫院救治。但經2天搶救，最後仍在前天（1日）清晨因傷重不治。
周男胞妹說，事發當下，鄰近住家說有看到閃電，隨後就看到她哥當場暈了下去，他們馬上跑進田裡救人；周妻則難過的說，她平常都會陪丈夫下田，事發當天因有事沒跟著下田，未料卻發生這種事，家中也頓失經濟支柱，讓她十分無助。
南投縣政府社勞處今表示，待瞭解確認家境狀況，啟動急難救助，現階段會請名間公所先前往關心評估；日月潭氣象站則表示，雷電與雨勢不見得會同時發生，而農田空曠、耕耘機又成導電體釀意外，提醒民眾見雷電時應避免到空曠區域。
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