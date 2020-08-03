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警消搜尋1個多小時 北市抽水站落水官員遺體尋獲

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

齊男疑似從抽水站落水，目前消防人員在水利處人員引導下搜救中。圖/ 民眾提供
齊男疑似從抽水站落水，目前消防人員在水利處人員引導下搜救中。圖/ 民眾提供

哈格比颱風夾大強大雨彈橫掃北台灣，午後大台北地區雨勢增強，台北市水利處一名齊姓員工下午前往北投區承德路7段401巷內的下八仙抽水站視察，卻驚傳落水失蹤，警消協尋1個多小時後，最終在晚間6時尋獲遺體。

警方表示，水利處下午召開內部會議時，發現50歲齊姓員工尚未返回市府開會，手機也無人接聽，因此聯絡抽水站協助找人。

水利處副總工程司鍾國豐表示，依水利處作業模式，齊男每半小時回報1次，以確定安全，但今下午4點多未按時回報，撥打齊手機也聯絡不上，因此緊急通報搜救，警消搜尋半小時後，派出潛水員搜救。

鍾國豐剛剛證實，晚間6時許已在現場尋獲本處齊姓員工的遺體，目前已準備正在將遺體打撈上來。

【中央社／台北3日電】

颱風哈格比暴風圈威脅台灣，台北市下八仙抽水站一名50多歲齊姓男職工今天在處理攔汙柵作業時，不慎失足落水失蹤，北市警消全力搜索，今晚6時尋獲遺體，正進行打撈作業。

北市警消今天下午4時36分接獲台北市水利處通報，指北投區下八仙抽水站中午進行例行性清點員工人數時，驚覺一名齊姓男職工失蹤，因他今天未帶手機，但汽車仍停放在抽水站內，疑似在進行攔汙柵作業時不慎落水失蹤。

警消全力搜索，除先行將機組停止運作外，因現場水深約3公尺，也派潛水人員至水深處搜尋，直至今晚6時1分發現齊男遺體，現正進行打撈作業。

根據初步調查了解，齊男疑似在處理攔汙柵作業時，不慎撞到物品才失足落水，但詳細事故原因仍待後續調查釐清。

北投下八仙抽水站。圖／取自Google地圖
北投下八仙抽水站。圖／取自Google地圖

失蹤 哈格比颱風

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