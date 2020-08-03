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找到了！北市水利處員工落水失蹤 警消尋獲遺體

布袋商港轎車落海 經打撈駕駛已明顯死亡

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣布袋商港今天下午1時許發生轎車落海意外，海巡署、消防人員等獲報前往救援，並結合UAV無人機由空中擴大搜尋，2點多撈起一台黑色轎車，車中78歲陳姓男駕駛身體呈現僵硬，明顯死亡，詳細落海原因有待調查。

據了解，陳男為水上鄉人，住在三界埔一帶，因過去曾在台南看病，被稱為陳醫師，同居女友已過世多年，小孩則住在國外，陳男平時獨居、性格孤僻，少與鄰居接觸也很少出門，鄰居表示，今天上午6點就看到陳男起來，猜測可能是經濟有狀況，或身體不適才想不開，駕車墜海。

海巡署第五（雲嘉）巡防區指揮部表示，今天下午獲報，布袋商港北二碼頭疑似有民眾駕車落海，立即調派中部分署第四岸巡隊布袋商港安檢所、布袋中安檢所、東石機動巡邏站人員及艦隊分署第十三海巡隊船艇等各單位前往現場搜尋，以陸海空方式聯合搜救。

第五（雲嘉）巡防區指揮部表示，經搜救人員勘查現場潮汐及海象後，研判落海車輛可能位置並實施搜尋，下午1點29分潛水員尋獲該落海車輛，由岸上人員以重機具將車輛吊掛上岸，全案移由高雄港務警察總隊布袋港中隊辦理後續調查及相驗事宜。

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嘉義縣水上鄉78歲陳姓男駕駛今天下午不明原因駕車墜入布袋商港，被打撈上岸時已無生命跡象，明顯死亡。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣水上鄉78歲陳姓男駕駛今天下午不明原因駕車墜入布袋商港，被打撈上岸時已無生命跡象，明顯死亡。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣水上鄉78歲陳姓男駕駛今天下午不明原因駕車墜入布袋商港，被打撈上岸時已無生命跡象，明顯死亡。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣水上鄉78歲陳姓男駕駛今天下午不明原因駕車墜入布袋商港，被打撈上岸時已無生命跡象，明顯死亡。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣水上鄉78歲陳姓男駕駛今天下午不明原因駕車墜入布袋商港，被打撈上岸時已無生命跡象，明顯死亡。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣水上鄉78歲陳姓男駕駛今天下午不明原因駕車墜入布袋商港，被打撈上岸時已無生命跡象，明顯死亡。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣水上鄉78歲陳姓男駕駛今天下午不明原因駕車墜入布袋商港，被打撈上岸時已無生命跡象，明顯死亡。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣水上鄉78歲陳姓男駕駛今天下午不明原因駕車墜入布袋商港，被打撈上岸時已無生命跡象，明顯死亡。記者陳玫伶／翻攝

海巡署 安檢 警察

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