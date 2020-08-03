女騎士離家僅5分鐘路程身亡 毒蟲飆時速160公里衝撞判8年

彰化縣29歲徐姓男子去年12月23日下午駕車行經埔鹽鄉中山路與員鹿路路口時，卻以高速160公里時速衝撞前方機車和轎車，造成王姓機車女騎士被撞飛越過前車重摔落地，最後傷重身亡，原來徐男是服用FM2後，意識不清而闖禍，彰化地方法院依公共危險致人於死罪重判8年。

根據路口監視器畫面顯示，徐男去年12月23日下午5點多行經埔鹽鄉中山路時，從後方突衝撞前方，造成造成等紅燈的王姓女騎士（54歲被撞飛，頭部重創、血胸等，送醫搶救4天後仍傷重身亡，當時衝撞力道之大，將機車車頭撞爛夾在轎車中。

讓王女家屬痛心的是，當時王女下班正要回家，且離家只有5分鐘路程，竟會被撞，從此天人永隔。

徐男當時酒測值零，除了撞死王女，前方被撞的另一輛轎車駕駛也受傷，徐男僅說當時意識不清才會衝撞前車，但法院審理期間徐男坦承是因服用 FM2後，才駕車肇事。