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影／男電「救我丶救我」警消搜尋7小時 他才說：回家了
嘉義某男子今天凌晨打119報案求救「 救我，救我..民雄大排水溝裡…，草叢堆裡」因報案資訊少，嘉義市、縣政府消防局，即派遣多分隊及警義消數10人到發話地點附近搜尋，至清晨再次連絡到男子，他表示已平安到家，才結束7小時搜尋任務。
嘉義市政府消防局表示，今天凌晨零時許接到這通電話後，深怕該男子發生意外，立即指派後湖、德安分隊，並連絡嘉市義勇消防總隊特種搜救隊，嘉義縣消防局雙福分隊，計派出數十名人力漏夜搜索。
參與搜索消防員指出，今晨適逢哈格比颱風影響，一波波雨勢增添搜救困難，透過報案人手機最後發訊地點定位，判斷男子可能左華興橋附近，救援人員沿堤岸邊上下游，冒雨來回搜尋，還以探照燈打在水溝內，並且擴大搜索附近所有可能排水溝，從中興圳幹線、鴨母坐汞大排，真的是「從半夜找到天亮」。
嘉義市消防局副局長郭立昌說，搜尋過程不斷嚐試撥打手機連繫，都沒有人接聽轉入語音信箱，一直到今天上午7時許，消防員不斷思考墜落點及下一步搜索規劃，終於電話連絡到男子。
電話接通了後，男子回應「我出來了啦，我自己走出來了啦，我回家了，住嘉義朋友家…」，然後就結束通話也不願留下任何報案資料，暫時結束這場颱風夜搜索勤務。
郭立昌表示，雖然男子已平安回家，消防局仍會持續跟他聯絡、確認身份及當時受困狀況，也呼籲民眾撥打電話求救後，若提前脫困、應再撥電話告知後續狀況，避免造成資源浪費，將救災資源留給更需要民眾。
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