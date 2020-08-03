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6旬婦捐500毫升血後倒臥路旁 警見狀及時救援
高雄余姓婦人捐完血後，身體不適倒臥在漢民公園附近人行道上，路旁民眾見狀不敢輕易碰觸，只好找來警方前來協助；員警到場後，先詢問余婦身體狀況後，用巡邏車送她返家，讓余感激不已。
小港警分局表示，前天下午1點多時，漢民所接獲報案，余婦（64歲）因不明原因倒臥在人行道上，路過民眾都不敢輕易觸碰她。員警接獲報案後，立即開巡邏車趕赴現場。
警方抵達漢民公園後，先行詢問余婦否有特殊疾病或是其他因素，要幫忙她先聯絡家人，余隨後回應，因為她多年都有捐血的善行，暈倒前才去捐完500毫升的血，本來以為不會有其他事情，便想著徒步走回家中，沒想到過程中身體不適，感到暈眩才倒地。
警方隨即聯繫上余婦的女兒，確定余家中有人在家後，用巡邏車將她送回。警方暖心舉動，讓余婦母女頻頻道謝，直說員警舉動溫暖人心。
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