影／八旬老翁連撞三車逃逸 到案後辯稱高血壓不舒服
台中市八旬元姓老翁在6月底開車行經南屯區大隆路時，疑因高血壓病發，導致昏眩，沿途撞上停放在路旁的一輛機車、一輛廂型車，及一輛在停等紅燈的轎車，警方接獲報案後，根據車牌循線找到涉案的元，元辯稱不知情，只說開車時身體狀況不好，已委託兒子幫忙賠償受害車主，第四警分局依違反道交條例告發，並在今天函送裁罰。
台中市第四警分局交通分隊在6月25上午10時許，接獲多起肇事逃逸的報案單，在南屯大隆路、大墩路一帶，有一輛箱型車、一輛機車、一輛停等紅燈的轎車都遭一輛白色轎車撞擊，涉案轎車肇事後逃逸。
由於案發地點跨越南屯區與西屯區，第四警分局與第六警分局線上巡邏警網互相通報，依據報案人提供肇事車輛的車型與車號，警方迅速在案發後一小時內在西屯區大容西街查獲肇事逃逸的轎車。
警方循線找到轎車的車主元姓老翁（89歲）原辯稱，因為自己患有高血壓，開車時突然一陣暈眩，不記得車子是怎麼撞到的，因身體不適就開車回家了。
警方告知老翁，他駕駛的白色轎車，碰撞一輛轎車、一輛廂型車及一輛機車，元經警方告知後仍面無表情，只說將委請兒子代為處理後續賠償事宜，台中市第四警分局交通分隊依違反道交條例告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰。
台中市第四警分局交通分隊長顏志明表示，若家屬發現家中逾75歲高齡年長者因慢性病有失能情事，應協助其繳回駕照並禁止駕駛，避免釀禍；另車輛行駛發生交通事故後須留在事故現場，否則將依道路交通管理處罰條例告發，可處新台幣1000至3000元的罰鍰、吊扣駕駛執照1至3個月，呼籲駕駛人切勿心存僥倖。
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