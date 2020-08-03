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致命交叉路口！彰化1周車禍4人亡 警方交通大執法
彰化縣近一週因車輛行經交岔路口，違反號誌管制及未減速慢行發生2件死亡車禍，造成4人死亡，彰化縣警察局由轄區分局規劃「交通大執法」勤務，在芳苑、溪湖地區加強超速行駛及違反號誌管制取締，交通警察隊、保安警察隊也複式支援包括測速照相勤務等。
彰化縣大城鄉村南路台17線66公里處在7月30日清晨，一輛貨櫃車因闖紅燈撞上一輛客貨兩用廂型車，貨櫃車卡在分隔島上，廂型車則在強力撞擊後變形，車上蘇姓駕駛困車內，其妻倒臥在車旁，2人頭、胸均受重創，經消防隊搶救送醫不治。
沒想到隔天7月31日彰化縣埔鹽鄉清晨發生也重大死亡車禍，一輛機車行經番金路與成功路口時，與一輛小貨車發生碰撞，機車騎士巫姓男子全身重創，小貨車駕駛林姓男也因撞擊路樹受困車內，頭部變形，兩人送醫均宣告不治
彰化警方究其肇事發生原因，是因車輛行經號誌管制路口違反號誌管制（闖紅燈），以及車輛行經閃光號誌路口，沒有減速慢行及未依規定讓車所致。
彰化警察局交通隊指出，2件交通事故都發生在凌晨時段，用路人行經路口容易輕忽，因此將號制時相改為24小時運作，以提醒路口先停再開或減速。
彰化縣警察局許局長錫榮表示，彰化縣今年1到6月傷亡交通事故件數計發生1萬369件，其中交叉路口碰撞5721件，佔0.55%，指示交通警察隊製作「路口路權」交通事故案例影片，將由各分局利用村、里民大會、治安座談會等民眾集會時機宣導，提醒路口禮讓「我OK你先行、路口慢看停」，以避免交通事故再度發生。
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