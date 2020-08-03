台中大雨文心路廣告看板掉落 砸22輛機車幸無人傷

台中市區今天下午因受到颱風哈格比的外圍環流影響，對流旺盛，從上午開始就下起間歇性大雨，西屯區文心路三段一家具行的看板疑因不堪大雨襲擊，家具行懸掛在二樓外牆的廣告看板，整面掉落到人行道，砸中22輛機車，幸好當時沒有行人走過，未造成人員傷亡，目前業者已通知吊車到現場，排除廣告物，詳細的案發原因，有待後續調查，市警局也將全案通知市府相關局處，釐清業者是否有違法。

該名家具行員工表示，目前正在排除廣告看板，尚無法說明，該廣告看板已設置約3年多，看板是沿用前任業者的看板，不知為何看板會突然掉落，可能跟大雨有關。

台中市西屯區文心路三段一間家具行今天上午11時許，傳出廣告看板掉落的意外，台中市第六警分局何安所獲報到場協助交通疏導，並通知市府相關局處調查是否違法，該面廣告看板懸掛在家具行的二樓外牆，疑似因為雨勢過大，年久失修沒有保養，才因今天大雨而掉落，詳細的案發原因，有待後續清查。