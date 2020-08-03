鉛中毒盛唐中藥 胡志強：夫妻曾吃過沒有不適 調養效果很好
政壇大哥、台中市議會前議長張宏年與太太、女兒、兒子台中市議員張彥彤吃「盛唐中醫診診所」中藥，全家4人發生鉛中毒，險些命危。據傳台中市前市長胡志強夫婦也是他的患者，胡志強今天受訪表示，「我們沒有任何不舒服或中毒的症狀」、還是很感謝醫師，他不改幽默表示，現在最重要是減肥，但這沒找醫師幫忙。
盛唐中醫負責人呂世明兼中醫，以治療「腫瘤、癌症」出名，有「重症權威」的封號，中部不少政商名流前往求診調養身體，市議員張彥彤踢爆家人吃中藥發生中毒症狀，
外傳前市長胡志強夫婦也在這家診所調養身體，胡志強今天表示，他的女兒胡婷婷曾在這家診所調養身體，效果非常好，後來他的太太邵曉鈴才跟著求診調養，胡志強說，「我們都沒有中毒也沒有不舒服」「還是很感謝醫師啊！」但真的沒有任何問題。
胡志強表示，他的太太比較有需要調養身體，他自己很少去，因很忙沒有時間。胡志強再次強調，他們真的沒有任何症狀，目前最重要的就是努力減肥，但沒有請醫生幫忙，讓全場笑成一團，不改以往的幽默。
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