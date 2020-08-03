聽新聞
test
0:00 / 0:00
超商店長2萬元硬幣掉街上 路人拾得送警立刻找到他
桃園新屋區黃姓超商店長日前至銀行兌換零錢，因急於回店裡處理工作，騎車的路上裝有2萬元的零錢袋不慎滑落地上，路人郭男發現時黃已經離開視線，於是送到楊梅警分局新屋分駐所。警員許景量、曾華愷調閱監視器後好不容易透過車牌號碼找到失主，店長到分駐所後不斷致謝，感謝警方的效率和郭拾金不昧的善心，分局今天也表揚兩名警員為民服務及時找到掉錢的店長。
郭男當天也到銀行領錢，返家路上在機車停車格旁水溝蓋發現有1袋白色不透明塑膠袋，打開一看裡面竟有好多枚10元硬幣， 郭男趕緊拿到新屋分駐所報案， 警員許景量、曾華愷清點後有兩萬元，想必遺失者很著急，立即調閱附近監視器找當事人，不到1小時就聯絡到失主，通知其前來領回。黃姓男子說，丟失的錢是他到銀行兌領準備回店給客人找零用，回店後發現腳踏墊的錢「消失」不知所措，他不記得掉落何處，接到警方電話知道錢被善心人士拾獲送到分駐所，內心激動，心想真的是遇見貴人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言