巧合！男開車撞死泰籍移工 竟是襲妻胸者同一人

今天花蓮市精美路、美工六街口發生一起離奇事故，一對何姓夫妻半夜吵架，妻子心情不佳出門散心，卻遇上喝醉的泰國籍移工性騷擾襲胸，嚇得立刻逃跑，並打給老公求救。何男趕緊開車找妻子，不慎撞上一名騎單車男子，當場死亡，妻子聞訊一看，死者居然就是襲胸移工。警方依過失致死罪嫌，將何男移送偵辦，並調查詳細事故原因。

花蓮警分局員警於今天半夜0時許接獲車禍報案，經查何姓男子駕車，撞擊一名騎自行車的泰國籍柯姓移工，造成該移工傷重送醫不治。經初步調查，事故前何男與妻子發生爭吵，何妻離開住處外出散心時，遭柯男性騷擾，事後以電話向何男求救，何男遂開車外出尋找，過程中因邊開車邊講電話確認妻子地點，疑車速過快時速達7、80公里反應不及，撞擊前方騎自行車移工。

嚴重撞擊後，移工被撞得全身多處骨折、頭顱破裂，當場沒呼吸、心跳，送醫急救傷重不治；而白色轎車引擎蓋凹陷，擋風玻璃更破裂成一個大洞。經警方酒測，泰籍移工抽血酒測值經換算為每公升1.06毫克，而何姓男子為0，無酒駕，全案將以過失致死罪移送偵辦。

由於被撞的移工剛好就是性騷擾妻子同一人，是否有故意情事。警方初步研判，根據何男與妻子通聯紀錄，車禍發生時駕駛還在跟妻子通話，應不知性騷擾移工是何人，而移工騎車方向也往受僱工廠是要返回住處，跟何男前進方向一樣，遭撞死因純屬意外巧合，將透過外事組聯繫死者泰國家屬來台處理。