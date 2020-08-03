海巡人員找蚵車協助搜救 落海蚵農送醫仍不治
彰化王功外海昨天下午有蚵農在作業時不慎落海，海巡人員前往救援，不過搜救時適逢退潮，救生艇派不上用場，請蚵農幫忙開蚵車前往搜救，不過落海的蚵農被救上岸，送醫仍不治。
海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所長柯勝任今天接受媒體聯訪時說，海巡隊員雖然有幫落海的蚵農作心肺復甦術，不過蚵農被送往彰濱秀傳醫院急救仍宣告不治。
海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所昨天下午接獲報案指稱，在王功舊崗亭海域有蚵農不慎落海，海巡人員攜帶救生救難裝備以及救生艇前往搜救，也回報海巡署調派無人機前往海域協助救援工作。
王功安檢所人員到場後發現剛好遇到退潮，潮間帶過長，無法施放小艇進行救援，於是請在現場的蚵農幫忙開蚵車幫忙，前往通報地點進行搜尋，找到落海的蚵農，2名海巡人員發現蚵農已無生命跡象，趕緊幫忙進行心肺復甦術，也請蚵車將人載上岸。
海巡人員指出，彰化縣消防局漢寶分隊救護車將落海蚵農載運至彰濱秀傳紀念醫院進行搶救，但蚵農在送醫後還是宣告不治。
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